Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: из Липецкого аэропорта отменили рейсы в Москву

3 Апр 2020 2020-04-03T13:28:22+03:00

В период всеобщего режима самоизоляции липчане не смогут полететь на самолете в столицу

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Липчане не смогут улететь в Москву в период режима всеобщей самоизоляции. Как указано на сайте Липецкого аэропорта, рейсы по маршруту Москва (Домодедово) - Липецк - Москва отменены до 11 апреля, как минимум.

В пресс-службе областной администрации уточнили, почему перевозчики приняли такое решение. Все дело в резком снижении пассажиропотока. При этом в Санкт-Петербург самолеты продолжают летать - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Напомним, что на автобусе до Москвы тоже не добраться. В Липецке и Ельце отменили автобусное сообщение со столицей и Московской областью. Все для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в регионе. Напомним, что по состоянию на эту пятницу, 3 апреля, в инфекционной больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19 остаются 15 человек. Но этот день планируют выписать женщину, которая перенесла инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU