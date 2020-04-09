Коронавирус в Липецке, новости на 9 апреля 2020 года: 4 липчан заразились от больных COVID-19

9 Апр 2020 2020-04-09T11:19:18+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке ре на утро 9 апреля 2020 года

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В этот четверг, 9 апреля, в Липецке выявили новые случаи заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 4 жителей региона. Как сообщили в пресс-службе администрации области, эти больные уже находились под наблюдением врачей. В данный момент они проходят лечение в инфекционной больнице. Медики отмечают их состояние, как удовлетворительное. Кстати, эти липчане ранее контактировали с заболевшими COVID-19.

По данным Федерального оперативного штаба, теперь в регионе 43 человека с инфекцией. Напомним, что в Липецкой области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, который продлится до 30 апреля. Жителей просят не выходить на улицу - только в крайнем случае. Кстати, гостей региона теперь будут отправлять на 14-дневную самоизоляцию. А в Задонском районе усилится контроль за перемещением людей.

ИСТОЧНИК KP.RU