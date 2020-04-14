Передвижение по Липецкой области в период самоизоляции: на въездах в регион работает ОМОН и полиция

14 Апр 2020 2020-04-14T07:59:14+03:00

Они информируют водителей об ограничительных мерах по коронавирусу в Липецке и области

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На въездах в Липецкую область работают сотрудники регионального УМВД и ОМОН областного управления Росгвардии. Они информируют водителей об ограничительных мерах в регионе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, сотрудники рассказывают, как вести себя при появлении признаков заболевания, а также раздают памятки с телефонами экстренных служб.

Напомним, что в Липецкой области коронавирус подтвержден у 57 человек. Еще 90 липчан находятся в инфекционной больнице с подозрением на выделение вируса. За все время в регионе 12 жителей переболели Covid-19. Тест на инфекцию взяли у 6 560 человек. Также в регионе продолжается режим всеобщей самоизоляции. Липчан просят не выходить из дома без крайней необходимости - об исключениях можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU