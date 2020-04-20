Пропуска в Липецкой области в период самоизоляции: цифровые коды ввели в Лебедяни

20 Апр 2020 2020-04-20T18:48:54+03:00

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Со вторника, 21 апреля, в Лебедяни вводится пропускной режим. По информации пресс-службы региональной администрации, соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Артамонов. Причина тому - рост заболеваемости коронавирусом. С начала эпидемии в Лебедянском районе выявили 13 случаев заражения COVID-19.

Теперь выходить на улицу жители города должны только по цифровому коду. Получить его можно 4 способами: позвонить по номеру 8-800-450-48-58; на официальном портале администрации Липецкой области, нажав "Заказать пропуск"; в Telegram в программе "Цифровой пропуск. Липецкая область"; через мобильное приложение "Липецкая область". Нужно ввести свою дату рождения, номер телефона и последние 4 цифры паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. А также выбрать причину выхода.

Выйти на улицу нужно с кодом и документом, который ввели для получения пропуска. Их нужно предъявить полицейским или сотрудникам Росгвардии, патрулирующим территории. Код нужен независимо от способа передвижения - пешком, на автобусе, на личном транспорте или такси. Напомним, что пропускной режим уже действует в Липецк, Ельце, Чаплыгине и Задонске.

ИСТОЧНИК KP.RU