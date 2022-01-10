На окраине Липецка вновь заметили лисицу

По Липецку вновь разгуливают дикие животные. На днях липчане заметили лисицу. Рыжая красавица бежала вечером по Боевому проезду в районе Опытной станции. Местные жители сняли ее на камеру - лиса оглядывалась, а потом остановилась. Видимо, заметила людей.

Между липчанами не утихают споры относительно появления лис в городе. Одни считают это нормальным явлением, ведь чаще всего этих хищников встречают жители "Университетского" и "Елецкого" - новых районов, на месте которых еще 10 лет назад было поле, где обитали животные. Кстати, летом дикую лисицу заметили в Нижнем парке. Другие же опасаются, что у лис может быть бешенство.

Напомним, что в 2021 году у домашних котов частенько выявляли бешенство. Например, в октябре умерла кошка с улицы Доватора, а также питомец с ЛТЗ.