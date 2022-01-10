Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 января 2022 12:23

На окраине Липецка вновь заметили лисицу

Рыжую плутовку сняли на камеру местные жители
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

По Липецку вновь разгуливают дикие животные. На днях липчане заметили лисицу. Рыжая красавица бежала вечером по Боевому проезду в районе Опытной станции. Местные жители сняли ее на камеру - лиса оглядывалась, а потом остановилась. Видимо, заметила людей.

Между липчанами не утихают споры относительно появления лис в городе. Одни считают это нормальным явлением, ведь чаще всего этих хищников встречают жители "Университетского" и "Елецкого" - новых районов, на месте которых еще 10 лет назад было поле, где обитали животные. Кстати, летом дикую лисицу заметили в Нижнем парке. Другие же опасаются, что у лис может быть бешенство.

Напомним, что в 2021 году у домашних котов частенько выявляли бешенство. Например, в октябре умерла кошка с улицы Доватора, а также питомец с ЛТЗ.