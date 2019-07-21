Праздничный салют в честь Дня города поразил липчан

В Липецке отпраздновали День города. Мероприятия в честь 316-летия областного центра стартовали еще с середины недели: выступление Авраама Руссо, звезд "Black Star", авиашоу пилотажной группы Липецкого авиацентра "Соколы России", показательные выступления парашютистов, фестиваль этнокультуры "Липецкое городище".

Фантастический салют на Дне города в Липецке - 2019.

День города в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Завершился праздничный бум концертной программой "От прошлого к будущему", которая прошла на площади Петра Великого в минувшую субботу, 20 июля. Кульминацией мероприятия стало выступление группы "Градусы". Затем липчане увидели невероятное зрелище.

День города в Липецке-2019 завершился праздничным салютом.

Фантастический салют на Дне города в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Фантастический салют на Дне города в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Фантастический салют на Дне города в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Около 22.45 на площади погасли все фонари. Стало темно. С замиранием сердца 50 тыс. собравшихся ждали фейерверка. Вдруг со стороны ГДМ "Октябрь" прогремело несколько залпов. Они плавно прорезали ночное небо и медленно гасли. Затем столб разноцветных огней поднялся вверх над Арбитражным судом. А после над памятником Петру Первому. Яркие вспышки поочередно взмывали в небо. Фейерверк набирал и силу и через несколько минут вся площадь озарилась ярким светом. Одновременно салют запускали с 3 точек. Просто фантастика! Такого в Липецке еще не было.

Фантастический салют на Дне города в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА