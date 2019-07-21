С Днем города липчан поздравила группа "Градусы"

Накануне, 20 июля, в Липецке завершилось празднование Дня города. Финальное мероприятие под названием "От прошлого к будущему" состоялось вечером на площади Петра Великого.

День города-2019 в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

В центре города собралось около 50 тыс. человек. Городской праздник стартовал в 6 часов вечера. Однако, многие начали приходить сюда заранее, чтобы занять места поближе к сцене. А там, действительно, было на что посмотреть.

День города-2019 в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Перед липчанами выступили DJ Шмелева, группа «Юля Блок», шоу-дуэт «Воробьи» из Витебска, вокально-инструментальный ансамбль «Василек» из Старого Оскола, «Казаки России». В перерывах между выступлениями липчане пели караоке. Тексты песен дублировались на экранах.

День города-2019 в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

На сцену также вышли руководители региона и города. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов поздравил липчан с Днем города и отметил, что впереди много интересного: "У нас большие планы, все сделаем и будем жить в прекрасном городе!".

День города-2019 в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

- Поздравляем вас с этим семейным, по-настоящему теплым праздником, - обратилась к горожанам мэр Липецка Евгения Уваркина. - Мы видим с какой стремительной скоростью происходят изменения в этом году. И эту скорость создает команда. Спасибо жителям, за то, что поверили, что принимаете активное участие в жизни города. Мы способны сделать город лучше! С праздником, друзья!

Группа "Градусы" поздравила липчан с Днем города.

День города-2019 в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Кульминацией праздника стало выступление группы "Градусы". Липчане танцевали под любимые хиты, подпевали артистам. В это время сзади сцены, перед ГДМ "Октябрь" появились 6 воздушных шаров. Многие кинулись к аэростатом, чтобы сделать фото на память.

День города-2019 в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

День города-2019 в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Завершился праздник по истине грандиозно. Над площадью Петра прогремел салют, который запускали с 3 точек. Такогого липчане еще не видели.

Невероятный салют на Дне города в Липецке - 2019.

Напомним, на неделе в областном центре также состоялось множество интересных мероприятий, посвященных Дню металлурга. Так, концерт Авраама Руссо собрал тысячи людей в парке Победы. На Липецком Городище выступили звёзды «Black Star». Молодежный фестиваль завершился красочным салютом. В Нижнем парке прошел фестиваль этнокультуры "Липецкое городище". На Набережной состоялось грандиозное авиашоу пилотажной группы Липецкого авиацентра «Соколы России». После которого липчане увидели показательные выступления парашютистов.

День города-2019 в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА