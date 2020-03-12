2020-03-12T13:21:51+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Липецке отменили крестный ход против коронавируса

Из-за угрозы распространения инфекции в регионе запрет на массовые мероприятия
Юлия КЛЮЕВА
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Из-за угрозы распространения коронавируса в Липецке отменили крестный ход против коронавирусаИз-за угрозы распространения коронавируса в Липецке отменили крестный ход против коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эти выходные православные Липецка планировали провести автомобильный крестный ход против коронавируса. Липчане хотели собраться на Городище и прочитать акафист Святых царственных мучеников. Затем поставить икону на автомобиль и проехать по городу, читая молитвы.

Однако, коронавирус нарушил планы горожан. В области ввели режим повышенной готовности. Из-за угрозы распространения инфекции запретили все массовые мероприятия. Как сообщил руководитель липецкой общины Святых царственных мучеников Юрий Берников, чтение акафиста отменяется. То есть сбор на Городище православные христиане не соберутся. Будут ли горожане объезжать областной центр с иконой на машине, пока неизвестно.

- Просим 15 марта в 14.00 провести акафисты по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса, - обратился к липчанам Юрий Берников.

Напомним, что по состоянию на 12 марта в Липецкой области на лечении от вируса находятся 3 человека. Еще 7 человек - под наблюдением. Школы региона закрыли на карантин. Отменяются концерты и спектакли. Бизнесменов просят закрыть игровые залы, в которые хлынули школьники. А в соцсетях начинается паника - идет рассылка фейковых сообщений об огромном количестве больных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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