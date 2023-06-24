Перекрытие дорог и отмена массовых мероприятий: что известно о ситуации в Липецкой области на 24 июня

В Липецкой области отменили массовые мероприятия и усилили меры безопасности Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 24 июня в Липецкой области заявили об усилении мер безопасности. Под особым контролем – объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Ряд решений приняли ночью на заседании оперативного штаба. Совещание прошло с силовыми структурами в управлении ФСБ России по Липецкой области. Только липецкие выпускники попрощались со школой, как в области отменили все массовые мероприятия. Напомним, «Липецкие зори 2023» отгремели накануне на Соборной площади. День молодежи, который планировали отмечать 24 и 25 июня, не состоится.

Также утром на трассе М-4 «Дон» образовался затор из-за того, что на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыли движение. Региональные власти развернули оперативный штаб в Хлевенском районе, чтобы поддерживать водой и питанием водителей, застрявших в пробке. В настоящий момент движение ограничено через все въезды на трассу М-4, расположенные на территории Липецкой области.

- Разрешен только съезд с федеральной трассы, - прокомментировали в пресс-службе правительства региона. - Водителям следует заранее выбирать пути объезда.

Губернатор Липецкой области поддержал выступление президента России Владимира Путина. Региональный глава уверен, что военный мятеж недопустим, когда страна сражается с врагом. Он добавил, что нельзя допустить раскола и повторения печальных страниц истории. А также призвал липчан сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников.