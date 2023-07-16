Алена Апина на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершился День города 2023. В этом году праздник отгремел без фейерверков. Отсутствие салютов липчанам компенсировали вдвойне – в областной центр пригласили столичных певцов. Кумир молодежи Ваня Дмитриенко выступил на Зеленом острове. В парке Победы зажгла заслуженная артистка РФ Алена Апина.

Алена Апина на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Звезда 90-х стремительно ворвалась на сцену и сразу же вызвала бурю оваций. Сотни липчан не испугались дождя, так хотелось увидеть артистку воочию. К счастью, к выступлению Алены ливень прекратился. Певица подбодрила публику, пошутив, что торжество в непогоду точно запомнится.

Алена Апина на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Алена Апина исполнила всеми любимые хиты - «Ксюша», «Узелок завяжется» и даже свою новую песню. И если вначале липчане еще стеснялись своих вокальных данных, то на «Бухгалтере» они уже перепевали артистку. А под «Электричку» вся площадь пустилась в пляс.

День города 2023 в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Особенно понравился концерт подружкам-пенсионеркам. Они во весь голос пели, так энергично танцевали и неустанно махали руками Алене, что, казалось, могут в любой момент прорвать ограждение и броситься на сцену. Разумеется, случись такое, их бы остановили сотрудники Росгвардии, стоявшие в оцеплении.

Завершился концерт песней «Я уплываю и время несет меня с края на край..». После финальной композиции к Алене Апиной присоединилась мэр Липецка Евгения Уваркина.

Алена Апина на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Мы очень переживали, что погода испортит праздник, - взяла слово градоначальница. - Думали, стоит ли отмечать День города в это непростое время. И решили, что не отпраздновать 320-летие мы не имеем права. У Липецка богатая история. Город металлургов, город летчиков. Город необыкновенных людей со стальным характером, большим сердцем и доброй душой. С днем рождения, Липецк!

Напомним, что праздничные мероприятия в областном центре стартовали еще на неделе. В пятницу на Набережной состоялось открытие Кубка России по водно-моторному спорту. В тот же день на Городище липчане перенеслись в Средневековье. А 15 июня 12 пар приняли участие в акции «Свадьбу любимому городу».

Веселье продолжится в воскресенье 16 июля. В Нижнем парке пройдет фестиваль «Петровские воды», который перенесли из-за погоды.

Алена Апина на Дне города в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

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