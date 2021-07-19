Олега Королева лишили на год водительских прав после опасного вождения в Липецке

Бывшего сенатора лишили водительских прав Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке суд вынес решение по административному делу бывшего сенатора от области Олега Королева, чье опасное вождение возмутило жителей города 13 мая. Экс-губернатор за рулем черного «Лексуса» на пробитых колесах сбивал светофоры и цеплял машины. После чего официальный представитель Королева заявила, что сенатору стало плохо за рулем.

Автоинспекторы составили административный протокол по по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ – оставление места ДТП. За что тогда еще сенатору грозило 15 суток либо лишение прав до полутора лет. Тогда же начались проверки, на время которых Королева отстранили от членства в партии. А 17 июня он сам сложил полномочия в Совфеде по состоянию здоровья.

Ранее экс-сенатор в суд не являлся, как и его адвокат, в этот раз Олега Королева, который сейчас находится на лечении, представлял защитник. Бывший губернатор не признал себя виновником ДТП, о чем в суде объявил адвокат. Тем не менее суд лишил экс-сенатора права управления автомобилем на 1 год.

– Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток с момента вручения документа, – прокомментировала «КП-Липецк» помощник председателя Липецкого областного суда Юлия Дружинина. – Олег Королев должен будет сдать водительское удостоверение в течение трех суток с момента вступления постановления суда в законную силу. Контроль возложен на ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Липецку.