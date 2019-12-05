В Липецке на Октябрьском мосту задымился трамвай

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-05T12:07:36+03:00

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Этим утром, 5 декабря, в Липецке вновь случилось ЧП с трамваем. Когда электротранспорт двигался в районе Октябрьского моста, в вагон начал поступать дым. Водитель остановил трамвай, выпустил пассажиров. Затем, ликвидировав огнетушителем задымление, поехал в депо. Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас машину обследуют. Причина произошедшего - залипание тормозной колодки.

Напомним, что это уже 4 случай с трамваями за неделю. В восресенье, 1 декабря, на улице Московской с рельсов сошел вагон. Тем же вечером авария призошла на разворотном кольце 21 микрорайона. На следующий день, 2 декабря, трамвай вновь сошел с рельсов на кольце.

Многие липчане начали писать в соцсетях, что ДТП неслучайны. Ведь только недавно по городу пронесся слух о ликвидации трамваев. В мэрии прокомментировали совпадение. Кстати, вопрос с "липецким трамваем" еще не решен. Есть несколько вариантов развития событий - кредит, концессия, привлечение инвестиций, либо полная ликвидация. Последний способ самый дешевый. Но липчане категорически против такого исхода. Горожане даже создали петицию в поддержку "липецкого трамвая".

ИСТОЧНИК KP.RU