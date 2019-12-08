В Липецке трамвайные рельсы закатали в асфальт

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-08T10:47:23+03:00

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Дорожники в ночь на 7 декабря проводили работы на перекрестке улиц Терешковой, Папина и 8 марта. Как рассказали активисты в сообществе "Липецкий трамвай", ремонт проходил очень своеобразно: ведь рельсы оказались под асфальтом. При проезде этого участка вагон легко мог сойти с рельсов и устроить дорожно-транспортное происшествие. Каких масштабов могло бы достичь ЧП, если бы рядом оказались машины, представить нетрудно.

К счастью, проблему той же ночью обнаружили работники ГЭТ в трех часов ночи, аварийная служба устранила опасность. Из-за случившегося пришлось задержать на 13 минут первый вагон в направлении центрального рынка.

Напомним, за первую неделю декабря в Липецке случилось четыре ЧП с трамваями. В воскресенье, 1 декабря, на улице Московской с рельсов сошел вагон. Тем же вечером авария произошла на разворотном кольце 21 микрорайона. На следующий день трамвай вновь сошел с рельсов на кольце. А 5 декабря на Октябрьском мосту задымился трамвай.

Многие липчане начали писать в соцсетях, что ДТП неслучайны. Ведь только недавно по городу пронесся слух о ликвидации трамваев. В мэрии прокомментировали совпадение. Кстати, вопрос с "липецким трамваем" еще не решен. Есть несколько вариантов развития событий - кредит, концессия, привлечение инвестиций, либо полная ликвидация. Последний способ самый дешевый. Но липчане категорически против такого исхода. Горожане даже создали петицию в поддержку трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU