2019-12-27T15:47:07+03:00
Происшествия

Причиной ДТП с перевернувшимся автобусом Москва-Тбилиси под Липецком могли стать изношенные шины

"Автодор" проверил часть трассы, где произошла авария
Юлия КЛЮЕВА
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Причиной ДТП с перевернувшимся автобусом Москва-Тбилиси под Липецком могли стать изношенные шиныПричиной ДТП с перевернувшимся автобусом Москва-Тбилиси под Липецком могли стать изношенные шиныФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Автоинспекторы не выявили неудовлетворительных дорожных условий, которые могли стать причиной ДТП с рейсовым автобусом Москва-Тбилиси под Липецком. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор". Там сообщили, что в момент аварии погода была пасмурной, температура воздуха - около 2 градусов мороза, небольшой снег, покрытие трассы М-4 "Дон" было влажным.

- С 17.30 на участке работала дорожная техника, которая обработала дорожное полотнов соответствии с нормативом, - уточнили в пресс-службе. - Состояние проезжей части, обочин и обустройство техническими средствами соответствует нормативным требованиям.

В госкомпании отметили, что участок дороги возле села Яркино Становлянского районе не является местом концентрации ДТП. А причиной аварии, предварительно, могли стать сильно изношенные шины автобуса. На фото, которое выложил "Автодор", видна "лысая" резина.

Напомним, происшествие случилось в минувший четверг, 26 декабря. Рейсовый автобус перевернувшись, вылетел в кювет. В салоне находилось 19 человек. Все они граждане Грузии. Двое мужчин погибли на месте. 8 человек госпитализировали. Из Грузии в Липецкую область едут 2 автобуса, чтобы забрать пострадавших. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следственный комитет проводит проверку.

Водителя автобуса задержали. Ему предстоит пройти медосвидетельствование. По его словам, на дороге было скользко. Он притормозил вслед за ехавшей впереди машиной, но не справился с управлением. Кстати, выявлен ряд нарушений относительно технического состояния эксплуатации пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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