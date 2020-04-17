Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут идти в магазин и аптеку без кода

17 Апр 2020 2020-04-17T18:48:58+03:00

Липчане могут ходить в магазин или аптеку без пропуска Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Липчанам не нужен электронный пропуск для похода в магазин или аптеку рядом с домом. Об этом в эту пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе горсовета. Председатель городского парламента Александр Афанасьев на очередном заседании оперштаба Липецкой области предложил отложить введение пропусков по данным направлениям. Оперативный штаб дал согласие.

Напомним, что систему цифровых пропусков ввели в эту пятницу в Липецке, Чаплыгине, Задонске и Ельце. У жителей сразу же возникло множество вопросов и жалоб. Кто-то не мог дозвониться по номеру 8-800-450-48-58, другим не приходило СМС с кодом. Власти сообщили, что пока сбои в системе не устранят, штрафовать липчан без пропусков не будут. Кстати, получить специальный код можно не только по телефону, но и в приложении "Липецкая область".

Также депутаты Липецкого облсовета утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU