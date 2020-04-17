Пропуска в Липецке в период самоизоляции: получить цифровой код можно не только по паспорту

17 Апр 2020 2020-04-17T19:54:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В постановление о введении в регионе пропускного режима внесли изменения. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации в эту пятницу, 17 апреля. Как уже писала ранее "КП-Липецк", пойти в ближайшие к дому магазины или аптеки можно без цифрового пропуска.

Кроме того, изменился способ получения кода. Теперь его можно оформить с помощью любого документа, удостоверяющего личность, а не только паспорта. Позвонив по номеру 8-800-450-48-58, нужно в тоновом режиме ввести дату рождения, например, 20.02.2000, а также последние цифры паспорта или другого документа. Как и прежде, следует указать цель получения кода. Кстати, получить пропуск можно через приложение "Липецкая область".

Напомним, пропускной режим начал действовать в эту пятницу в Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине. Но уже с первого дня у липчан с системой начались проблемы. Одни не могли дозвониться, другие получить СМС с кодом. Власти сообщили, что знают обо всех проблемах и стараются устранить сбои.

ИСТОЧНИК KP.RU