2020-04-17T19:54:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропуска в Липецке в период самоизоляции: получить цифровой код можно не только по паспорту

Теперь для получения электронного пропуска липчане могут использовать любой документ, удостоверяющий личность
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В постановление о введении в регионе пропускного режима внесли измененияВ постановление о введении в регионе пропускного режима внесли измененияФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В постановление о введении в регионе пропускного режима внесли изменения. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации в эту пятницу, 17 апреля. Как уже писала ранее "КП-Липецк", пойти в ближайшие к дому магазины или аптеки можно без цифрового пропуска.

Кроме того, изменился способ получения кода. Теперь его можно оформить с помощью любого документа, удостоверяющего личность, а не только паспорта. Позвонив по номеру 8-800-450-48-58, нужно в тоновом режиме ввести дату рождения, например, 20.02.2000, а также последние цифры паспорта или другого документа. Как и прежде, следует указать цель получения кода. Кстати, получить пропуск можно через приложение "Липецкая область".

Напомним, пропускной режим начал действовать в эту пятницу в Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине. Но уже с первого дня у липчан с системой начались проблемы. Одни не могли дозвониться, другие получить СМС с кодом. Власти сообщили, что знают обо всех проблемах и стараются устранить сбои.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: получить цифровой код можно не только по паспорту
Липчан просят помочь найти мужчину, совершившего тяжкое преступление
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут идти в магазин и аптеку без кода
Больницы в Липецке для больных коронавирусом: в БСМП готовы принимать пациентов
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 17 апреля 2020 года составило 38 человек
Коронавирус в Липецке, новости на 16 апреля 2020 года: под подозрением на инфекцию 137 человек
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Липецке: депутаты утвердили штрафы
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: жители могут получить код через мобильное приложение
Пропуска в Липецке в период самоизоляции: пока все сбои не устранят штрафовать никого не будут
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 2,7 раза по итогам 1 квартала
Утром в Липецке полиция ловила нарушителя режима самоизоляции по коронавирусу
Новые случаи заражения коронавирусом в Липецке на 17 апреля 2020 года: заболели еще 12 человек
Банк России утвердил Людмилу Коган в качестве инвестора по финансовому оздоровлению Банка УРАЛСИБ
Ягод хватит всем!
Борьба с коронавирусом в Липецке: СК создал специальную группу для слежки за фейками
Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета
Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group
В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал водитель внедорожника
Коронавирус в Липецке, новости на 17 апреля 2020 года: 2 пациентов в стабильно тяжелом состоянии