2020-04-17T20:34:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, последние новости на 18 апреля 2020: полицейские выявляют людей без цифрового кода

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Липецке на 18 апреля 2020 года [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке полицейские вышли в рейдВ Липецке полицейские вышли в рейдФото: принтскрин видео.
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Последние новости о короновирусе в Липецке на 18 апреля 2020 года - полицейские проводят рейды, в ходе которых выявляют граждан без цифрового кода. Напомним, электронный пропускной режим начал действовать в областном центре, Чаплыгине, Задонске и Ельце накануне, 17 апреля. Граждане могут выйти на улицу только по специальному коду, который можно получить по телефону 8-800-450-48-58, либо в мобильном приложении "Липецкая область". Исключения - выгул животных, вынос мусора, поход в близлежащий магазин или аптеку. Пропуск также не нужен для работающих липчан, если у них есть справка от работодателя. Кстати, теперь для получения пропуска можно использовать любой документ, удостоверяющий личность.

Пока в работе системы происходят сбои, людей без кода штрафовать не будут. Но как только проблемы решат, липчанам без пропусков будет грозить административная ответственность. Подробно о штрафах можно прочитать здесь.

В пятницу правоохранители патрулировали парк Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, так ежедневно встречают нарушителей режима самоизоляции. И этот рейд не был исключением. Полицейским попались липчане, гуляющие с собаками. А как известно, выгул питомцев разрешен не более, чем в 100 метрах от дома.

Сотрудники органов встретили и сознательных граждан - один мужчина предъявил код пропуска, женщина показала справку с места работы.

Липчан, нарушивших пропускной режим, предупреждают об ответственности.Видео пресс-службы администрации Липецка

ИСТОЧНИК KP.RU

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