СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-21T16:37:14+03:00

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В минувшую субботу, 20 июля, в Липецке состоялся фестиваль воздухоплавания "Над нашими домами". Около 7 часов вечера 10 аэростатов взмыли в небо и пролетели над городом. Красочные воздушные шары кружили над городом, удивляя своим видом липчан.

Фестиваль воздухоплавания "Над нашими домами" в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Аэростаты должны были прилететь в центр города. Предполагалось, что все 10 воздушных шаров выстроятся над площадью Петра Великого, а пилоты исполнят трюки. К сожалению, таким грандиозным планам помешала, судя по всему, погода. В областном центре накануне было ветренно. Аэростаты проплыли мимо площади, так что липчане и гости города только издали смогли полюбоваться ими. Многие расстроились тем, что не увидели захватывающего зрелища.

В День города над Липецком кружили воздушные шары.

Фестиваль воздухоплавания "Над нашими домами" в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, на прошедшей неделе в честь Дня города липчанам подготовили множество сюрпризов: выступление Авраама Руссо, звезд "Black Star", на Набережной состоялось авиашоу пилотажной группы Липецкого авиацентра "Соколы России", а после показательные выступления парашютистов, фестиваль этнокультуры "Липецкое городище" развернулся в Нижнем парке. Завершилось празднество мероприятием "От прошлого к будущему" на площади Петра Великого. Изюминкой вечера стало выступление группы "Градусы", а также невероятный фейерверк, который запускали с 3 точек.

Фестиваль воздухоплавания "Над нашими домами" в ЛипецкеФото: Предоставлено "КП"

Фестиваль воздухоплавания "Над нашими домами" в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU