В Липецка будут судить мужчину, с чьего балкона упала ледяная глыба, убившая старушку

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-30T16:43:52+03:00

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В Липецке окончили расследование уголовного дела по факту смерти липчанки от обрушившейся снежной глыбы. Напомним, трагедия произошла 4 февраля на улице Депутатской. С жилого дома №94 на пенсионерку упала ледяная глыба. От полученных травм 78-летняя женщина скончалась на следующий день. Прчина смерти - черепно-мозговая травма и компрессионный перелом позвоночника.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следствие установило, что глыба льда упала с козырька балкона 5 этажа. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, владелец квартиры знал, что металлический козырек установлен без соответствующих разрешений. А управляющая компания неоднократно просила мужчину демонтировать козырек, а также очищать его от снега и сосулек.

- Зная о наличии на козырьке балкона снега и наледи, осознавая реальную возможность их схода на находящуюся под его балконом пешеходную дорожку обвиняемый не обеспечил уборку снега и наледи с козырька балкона вышеуказанной квартиры безопасным способом, - прокомментировали в пресс-службе регионального СКР.

Так, уголовное дело в отношении владельца квартиры уже направлено в суд. Напомним, "Комсомолка" неоднократно писала о проблемах, с которыми столкнулись липчане этой зимой. На многих домах областного центра, особенно старой постройки, образовались наледи и сосульки. Они свисали с крыш домов, козырьков балконов, подъездов. И к единому мнению, кто должен отвечать за образовавшиеся наледи, так и не пришли. Кто-то считает, что очищать от снега балконы должны хозяева квартир. Кто-то полагает, что за этим должны следить управляшки. Так или иначе, самостоятельно очищать балкон от наледи опасно. А те же УК и частники не спешат ехать по адресу ради нескольких сосулек даже за деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU