Всеобщий режим самоизоляции в Липецке 2020: "Оштрафуйте мою бабулю!"

2 Апр 2020 2020-04-02T17:27:17+03:00

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Со вторника, 31 марта, в Липецкой области действует режим всеобщей самоизоляции. Это значит, что жителям нельзя выходить на улицу. Исключения - работа, поход в аптеку или магазин, вынос мусора, выгул домашних животных, понадобилась экстренная медпомощь, жизни и здоровью что-либо угрожает.

Но не все липчане с энтузиазмом восприняли информацию о домашнем карантине. Ранее в регионе объявили о начале нерабочей недели. И хотя власти уточнили, что это не каникулы, липчане все равно вышли в выходной погулять - в закрытые парки, на детсккие площадки, а также на природу. После введения режима самоизоляции граждане стали более ответственно относиться к ситуации. Улицы опустели, однако есть те, кто скептически относится к ситуации.

Некоторым липчанам бывает сложно убедить своих родственников в необходимости данных мер. Особенно недоверчивыми бывают пенсионеры. Так, в инстаграме мэра Ельца Евгения Боровских появился комментарий от подписчицы. Она просит главу города оштрафовать свою бабушку.

- Оштрафуйте мою бабулю! - пишет женщина. - Никто из моих родных, ни я, не можем ее уговорить не выходить из дома. Ей 80 лет и она не верит нам и во все происходящее.

Кстати, в соцсетях начали появляться фото и видео, как на крышах многоэтажек липчане гуляют с колясками. Кто-то такие прогулки не одобряет, ведь это довольно опасное занятие. Но в целом комментаторы относятся с пониманием к таким действиям. Напомним, что по состоянию на этот четверг, 2 апреля, в Липецкой области 12 больных коронавирусом. Еще 30 остаются под подозрением на выделение вируса.

Липчанка просит оштрафовать свою бабулюФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU