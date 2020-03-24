Отмена мероприятий из-за коронавируса в Липецке: ярмарки под запретом

24 Март 2020 2020-03-24T15:44:57+03:00

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Уже 2 недели в Липецкой области сохраняется режим повышенной готовности. В регионе ограничили проведение массовых мероприятий. Закрылись театры, музеи и библиотеки. Как сообщили в этот вторник, 24 марта, в пресс-службе администрации региона, в Липецке и области отменяются все ярмарки. Причина та же - чтобы не допустить распространения коронавируса.

По последний данным COVID-19 подтвердился у двух липчан - 22-летней девушки и 27-летнего мужчины. Они недавно вернулись из-за рубежа. Состояние заболевших - удовлетворительное. Липчане находятся в боксах инфекционной больницы.

Напопним, из-за угрозы распространения инфекции, автобусы и трамваи в городе будут ходить чаще. Изменился график работы детских садов. А большинство школ перешли на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU