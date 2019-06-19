Год спустя: что изменилось у липецких дольщиков после обращения на «Прямую линию»

Год назад на «Прямую линию с Путиным» пробился один из обманутых дольщиков Липецка. Евгений Зайцев озвучил проблему микрорайона «Европейский». На тот момент своих квартир ждали уже около 1000 дольщиков микрорайона. Президент сказал, что власти обязательно отреагируют.

Напомним, на момент обращения в областном центре насчитывалось около 2 тыс. обманутых семей, вступивших в долевое строительство, но не дождавшихся в срок своих квартир. Тогда проблемными признали уже 7 домов. При этом было ясно, что и ряд других объектов вовремя не сдадут.

БЫЛО 7 ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ, СТАЛО 16

В октябре врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и представители строительной холдинговой компании «Орелстрой» подписали договор. Компания взяла на себя обязательство достроить несколько проблемных домов.

- 2 дома в микрорайоне «Елецкий» - строительные номера домов №2-2 и №2-9. Их должны сдать до конца 2019 года, - рассказали «КП-Липецк» в пресс-службе «Орелстрой». - В «Европейском» компания взялась достраивать 4 дома - №22-10, №22-3, №8 и №9. Два первых дома уже сдали в первом квартиле 2019 года. Дома №8 и №9 дома достроят до конца 2020 года. Недавно «Орелстрой» взял дом №32А в «Университетском» . Его признали проблемным в конце прошлого года. Липчане должны получить ключи от своих квартир в 1 квартале 2020 года.

На сегодняшний день в Липецке 16 домов, признанных проблемными. На 15 из них ведутся работы. Сколько людей сейчас числится в реестре обманутых дольщиков, никто не назвал.

До сих пор не решили вопрос с долгостроем на улице 50 лет НЛМК. На днях, 18 июня, дольщики недостроенного дома вышли с митингом. Они записали видеообращение Владимиру Путину на «Прямую линию». 14 лет люди ждут своих квартир. Дольщики не раз выходили на массовые митинги, обращались во все инстанции. И до сих пор результата нет. Кроме того, липчанам продали несуществующие квартиры. А по словам одного из дольщиков, не всех обманутых горожан внесли в реестр.

На возмущение дольщиков ответил Игорь Артамонов в своем instagram. Врио сказал, что по долгострою на улице 50 лет НЛМК появилась надежда. Сейчас регион пытается договориться о софинансировании по этому дому. Власти надеятся, что им выделят деньги. На них либо построят новый дом, либо вернут средства людям.

Кстати, в октябре 2018 года свой пост покинул начальник управления строительства и архитектуры Андрей Шорстов. Полгода обязанности руководителя исполнял первый заместитель управления Александр Пушилин. В конце марта Игорь Артамонов назначил руководителем управления Наиду Исматулаеву.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА: НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО, СТАЛО 4

По данным областной прокуратуры, за 2017 и 2018 год в сфере долевого строительства нашли более 140 нарушений. Наказали 10 должностных лиц и возбудили 7 административных дел. 2 материала направили в следственный комитет для возбуждения уголовных дел. Предостережения получили 3 чиновника.

В октябре 2017 года в отношении застройщика «Европейского» - компании «Эксстроймаш» возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Тогда потерпевшими признали 1 739 дольщиков. По постановлению прокурора возбудили 3 уголовных дела по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, совершенного неустановленными лицами из числа руководства «Эксстроймаш» при строительстве жилых домов №8, 9 и 10. К делам присоединили уголовное дело о злоупотреблении полномочий, которое возбудили в декабре 2017 года.

Только спустя полтора года в деле появился первый конкретный обвиняемый – бывший гендиректор «Эксстроймаш», депутат Сергей Тонких. Его задержали в январе 2019 года. Позже отправили под домашний арест.

В феврале этого года заочно арестовали депутата и председателя совета директоров «Эксстроймаш» Михаила Захарова. К тому моменту он успел покинуть страну. Захарова объявили в международный розыск. По версии следствия, он украл деньги более 1500 дольщиков. Согласно материалам дела, Захаров и Тонких выводили деньги дольщиков и намеренно банкротили компанию. Такими махинациями они занимались с сентября 2014 по март 2016 года.

В марте в деле появился третий фигурант – риэлтор Олеся Захарова. Она работала на фирму с 2013 по 2016 год. Услуги по продаже квартир в 3 домах «Европейского» обошлись компании в 130 млн. рублей. Кстати, предпринимательница получила лишь часть от этой суммы, так как в январе 2019 года «Эксстроймаш» признали банкротом. Захарову также объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Позже следствие выяснило, что фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание, якобы, риэлторский услуг ИП Олесей Захаровой подписывал директор по строительству Сергей Ельчанинов. О четвертом фигуранте стало известно в начале июня 2019 года. Ельчанинова задержали.

Кстати, заочно арестованных супругов Захаровых нашли. Их должны экстрадировать в Россию. Всего, по версии следствия, обвиняемые похитили более 70 млн. рублей. По состоянию на июнь 2019 года, потерпевшими по уголовному делу признали 1 846 липчан. Правоохранители допросили 2 695 человек.