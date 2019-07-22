2019-07-22T12:43:29+03:00
Общество

На Дне города липчане оставили после себя 30 тонн мусора

Только 16 тонн собрали с площади Петра Великого в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане оставили много мусора после праздниковЛипчане оставили много мусора после праздниковФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке с размахом отпраздновали День города. Несколько дней творческие коллективы города и приглашенные артисты дарили жителям областного центра положительные эмоции. Липчане, в свою очередь, тоже сделали городу подарок. Как говорится, от души.

С территорий, где проходили народные гуляния, городские службы вывезли 30 тонн мусора. Почти 16 тонн собрали на площади Петра Великого, где проходил праздник «От прошлого к будущему», на котором выступила группа «Градусы» и прогремел невероятный салют.

По данным пресс-службы мэрии, в местах гуляний поставили биотуалеты, дополнительные урны. А на площадь Петра Великого и Липецкое городище привезли большие баки. Однако, это не спасло город от мусора. Кстати, захламлены оказались не только зоны рядом с контейнерами, но и проезжие части, площадки перед сценами, газоны.

Липецк до сих пор расчищают от мусора. А липчан призывают впредь бережнее относиться к родному городу.

Напомним, мероприятий в честь Дня города стартовали в областном центре еще в середине прошлой недели. Так, на сцене парка Победы выступил Авраам Руссо. На Липецком городище прошел молодежный фестиваль, в котором приняли участие артисты «Black Star». Завершилось мероприятие фейерверком. В Нижнем парке прошел фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». А на Набережной пилотажная группа Липецкого авиацентра «Соколы России» продемонстрировали грандиозное авиашоу. Там же устроили показательные выступления парашютистов. А в конце недели над Липецком пролетели разноцветные аэростаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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