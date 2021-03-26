Год с момента трехнедельных ограничений по коронавирусу в Липецкой области: народ сопротивлялся, цены росли, доходы падали

Год с момента трехнедельных ограничений по коронавирусу в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прошел ровно год с начала трехнедельных ограничений по коронавирусу в Липецкой области. Теперь уже каждому известное «ковидное» Постановление №159 губернатор подписал 26 марта 2020 года. Помимо запрета на массовые мероприятия, ввели никому доселе неведомый режим самоизоляции для пенсионеров, закрыли заведения общепита, ТРЦ, рынки, фитнес-центры и салоны красоты. Все это должно было продлиться не более трех недель. Мало кто подозревал, что дальше будет еще жестче, и все по Кюблер-Росс – отрицание, гнев, торг, депрессия и смирение.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОПУСКА И ОТМЕНА АВТОБУСОВ

30 марта в Липецкой области ввели всеобщий режим самоизоляции. Выйти из дома можно было только до ближайшего магазина, либо чтобы доехать до работы. К тому моменту в регионе уже закрыли все общественные пространства, включая даже детские площадки во дворах. Но несмотря на запрет липчане отдыхали с детьми в парках, свободно гуляли на улице. Не обошлось без смуты, которую сеяли авторы фейковых вбросов.

С 31 марта ввели масочный режим в общественном транспорте. Липчанам дали неделю, чтобы привыкнуть к новой реальности. Гнев, торг и с 6 апреля начал действовать строгий масочный режим, который подразумевал, что автобус или трамвай не двинется с места, если в салоне будет хоть 1 пассажир без маски. Напомним, что когда в России началась волна коронавируса, маски сметали с прилавков аптек, цены на них внезапно выросли.

Коррективы внесли и в работу общественного транспорта. С начала апреля в Липецке сократили общее количество рейсов по всем маршрутам. А во многих районах области автобусное сообщение и вовсе отменили. В некоторых районах впервые выставили контрольно-пропускные пункты.

ОГРАНИЧЕНИЯ СНИМАЛИ ПОСТЕПЕННО

С 17 апреля в Липецке и нескольких районах ввели пропускной режим. В день можно было оформить 2 пропуска на 1 человека. На нововведение поступало много жалоб, так как времени на поездки или поход по делам отводилось мало. Но эффект от пропусков был - улицы города опустели. С 22 апреля обязательный масочный режим ввели в магазинах и других торговых объектах.

В мае в Липецкой области сняли режим самоизоляции. Липчане уже могли выходить на улицу без цифровых кодов. С лета 2020 года губернатор медленно снимал с народа и бизнеса и другие ограничения по COVID-19. Разрешили работать салонам красоты и предприятиям, оказывающим бытовые услуги. С 1 сентября открылись кинотеатры, которые почти полгода пустовали. Лишь в феврале 2021 года кафе и ресторанам разрешили работать в полную силу - после 23.00.

Некоторые ограничения сохраняются до 1 апреля 2021 года. В настоящее время остается запрет на проведение массовых мероприятий. В транспорте, магазинах и учреждениях все еще действует масочный режим и социальная дистанция. Сохраняется режим самоизоляции для пенсионеров. А для работников старше 65 лет продлили больничный. Утренники в детских садах проходят без взрослых, а наполняемость трибун во время спортивных мероприятий не должна превышать 50%.

Кстати, в прошлом году за несоблюдение коронавирусных правил липчан оштрафовали на 7 435 900 рублей. К административной ответственности привлекали обычных граждан, предпринимателей, юридических и должностных лиц.

КОРОНАВИРУСНЫЙ ГОД В ЦИФРАХ: ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ, ДОХОДЫ – УПАЛИ

Пандемия и связанные с ней запреты сказались на доходах липчан и на экономике региона в целом. В 2020 году доходы населения составили 438,5 млрд рублей. Это на 1,4% меньше, чем в 2019 году. Потребительские расходы упали на 4,7% и составили 350,7 млрд рублей. Реальные доходы уменьшились на 5% относительно 2019 года.

Средняя зарплата, по данным Липецкстата, в январе-декабре 2020 года выросла на 6,1% и составила 36 800 рублей. Реальная зарплата увеличилась на 2,2%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в добывающих производствах в 2020 году в регионе уменьшился на 8% - 6,7 млрд рублей.

Индекс промышленного производства увеличился на 2,2%. На 7,4% вырос объем добычи полезных ископаемых. На 1,4% - производство пищевых продуктов, а напитков - на 7,7%. На 18% увеличилось производство одежды. При этом на 14,2% меньше произвели табачных изделий. На 74,9% упало производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Производство лекарств и материалов, применяемых в медицине сократилось на 13,6%. Пострадала и бумажная отрасль - на 16,9%.

На 16% увеличился объем работ в строительстве - 82 млрд рублей. Всего в регионе построили 9,5 тыс. квартир общей площадью 1 203 тыс. кв.м.

СТРОИТЕЛЬСТВО И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЙСТВО ВЫСТОЯЛИ

На 6,6% увеличилось производство продукции сельского хозяйства - 162,8 млрд рублей. Несмотря на кризис, липчане вырастили 388,1 тыс. тонн скота и птицы на убой, что на 4% больше объемов 2019 года. Получили на 8% больше молока и на 2% больше яиц.

Оборот розничной торговли в коронавирусный год упал на 6,5% и составил 268,2 млрд рублей. Липчанам оказали на 12% меньше платных услуг, чем годом ранее. Потребительские цены выросли на 2,9%. Продукты подорожали на 8,2%, непродовольственные товары - на 5,6%. Тарифы на услуги поднялись на 3,8%. Цены производителей промышленных товаров выросли в 2020 году на 20,8%, производителей сельхозпродукции - на 14,4%.

К концу декабря 2020 года в службах занятости числилось 7,1 тыс. безработных липчан. Из них 5,3 тыс. имели таковой статус. А 4 тыс. получали пособие по безработице. Уровень безработицы составил 0,9% численности рабочей силы, а к концу 2019 года было 0,3%.

В коронавирусный год в Липецкой области родилось 9 389 малышей, что на 4% меньше, чем в 2019. А количество умерших увеличилось на 23% и составило 20 081 человек